Vlahovic segna 21 gol in Serie A e raggiunge Lukaku. Avanti in classifica c’è solo Ronaldo

E ancora una volta su questo successo c’è la firma di Dusan Vlahovic. Accade tutto in due episodi chiave. I numeri sono da urlo per il classe 2000. Meglio di Gilardino nel 2008/09 e quarto giocatore straniero nella storia viola a segnare almeno 20 reti in una singola stagione di Serie A. Prima di lui c’erano riusciti Gabriel Batistuta, Kurt Hamrin e Pedro Petrone. Statistiche che però si devono aggiornare. A due minuti dal termine il serbo svetta e anticipa il suo diretto avversario. E’ la rete della liberazione. Agganciato Lukaku in classifica marcatori in seconda posizione con 21 gol e dietro solo a Ronaldo a quota 27. Lo riporta Repubblica.

