Maresca: "Come ho vinto la Conference? Convincendo i calciatori che fosse la coppa più importante"

L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato al festival dello sport di Trento, queste alcune sue parole sulla Conference League riportate da Tuttomercatoweb:Cosa ha rappresentato vincere la Confe...

L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato al festival dello sport di Trento, queste alcune sue parole sulla Conference League riportate da Tuttomercatoweb:

Cosa ha rappresentato vincere la Conference League?

"Era l'unica competizione che potevamo vincere: ho convinto i miei ragazzi sul fatto che fosse la più importante al mondo. E cosi abbiamo vinto due titoli in due mesi. Pellegrini (Manuel, allenatore del Betis battuto in finale di Conference, ndr) è un mio padre professionale: mi ha insegnato tanto, prima della finale mi ha detto che si sarebbe come se avesse vinto con qualsiasi risultato e io ho detto lo stesso. Tengo tanto a lui, gli voglio bene".