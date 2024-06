Maresca su Barone: “Mi sono messo a disposizione di tutti quella sera, ci tenevo ad aiutare l’ambiente e le persone coinvolte”

Alla trasmissione 30esimo minuto di Italia 7 condotta da Simon Pagnini, è intervenuto l’arbitro internazionale della sezione di Napoli Maresca che è stato designato per Fiorentina-Milan del 30 marzo, la partita del ricordo di Joe Barone, ecco le sue parole: “Siete più scottati di me perché vivete giornalmente la città da vicino, quello che è successo a Barone segna tanto. Lavoro su me stesso per prepararmi a livello anche emozionale e mi sono comportato come feci per Roma-Torino del 2018 che fu la prima partita a rigiocarsi dopo la morte di Davide Astori. Sono situazioni da gestire in modo differente, ho incontrato i due allenatori per mettermi a loro disposizione, ci tenevo ad aiutare tutti. Dovevamo essere bravi a limitare gli isterismi e le manie di protagonismo, ci siamo riusciti. Una volta iniziata la partita, bisogna saper vivere il clima e credo sia stata una bella serata per tutti.”