Sarà Maresca a dirigere Fiorentina-Bologna. Nell'ultimo incrocio i viola si imposero 1-0 a San Siro contro l'Inter

Sarà l'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Bologna, domenica prossima al Franchi alle ore 15. Al Var Paterna e Longo. Quarto uomo Fourneau. I precedenti...

Sarà l'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Bologna, domenica prossima al Franchi alle ore 15. Al Var Paterna e Longo. Quarto uomo Fourneau. I precedenti tra Maresca e la Fiorentina sorridono ai viola. Infatti, nei dieci precedenti incroci sono arrivate 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi. L'ultima volta che l'arbitro della sezione di Napoli ha diretto una gara della Fiorentina risale alla scorsa stagione, quando i ragazzi di Italiano si imposero 1-0 a San Siro contro l'Inter grazie alla rete di Bonaventura.

https://www.labaroviola.com/da-bologna-trattativa-con-barone-per-aprire-anche-altri-settori-del-franchi-ai-tifosi-rossoblu-per-fiorentina-bologna/229497/