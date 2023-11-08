Da Bologna: "Trattativa con Barone per aprire anche altri settori del Franchi ai tifosi rossoblù per Fiorentina-Bologna"

Secondo quanto riportato da Ètv, televisione di Bologna, ci sarebbe una trattativa tra la società rossoblù e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone per dare ai tifosi del Bologna un settore...

Secondo quanto riportato da Ètv, televisione di Bologna, ci sarebbe una trattativa tra la società rossoblù e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone per dare ai tifosi del Bologna un settore in più rispetto al settore ospiti che è già andato esaurito in poche ore per la gara di domenica pomeriggio. Resta da capire se la società viole accetterà o meno questa richiesta.

LE ULTIME DAL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-beltran-assente-dopo-il-colpo-allanca-cosi-come-kayode-pierozzi-lavora-in-gruppo/229494/