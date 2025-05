Maresca: “Betis o Fiorentina in finale? Pellegrini punto di riferimento, a Firenze ci ho giocato”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno contro il Djurgarden, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha così risposto alla domanda sull’ipotetica finale di Conference: “Fiorentina o Betis? Considero Manuel Pellegrini come un punto di riferimento e il mio padre professionale. Ho parlato tante volte con lui, quando ho qualche dubbio lo chiamo. La Fiorentina è una squadra italiana, dove ho anche giocato. In questo momento c’è solo la partita di domani”.

Foto: Instagram Chelsea