Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea"

L'ex giocatore viola e tecnico dei blues potrebbe andare a Napoli al posto di Antonio Conte

L'ex tecnico del Chelsea Enzo Maresca potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza inglese e su di lui ci sarebbe il Napoli come sostituto di Conte qualora il tecnico leccese accettasse la corte della Nazionale. La Fiorentina, a cui era stato accostato, pare lontana dal momento che anche il City lo vedrebbe bene in caso di addio di Guardiola a fine anno. Lo scrive Tuttomercatoweb.