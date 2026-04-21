Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea"
L'ex giocatore viola e tecnico dei blues potrebbe andare a Napoli al posto di Antonio Conte
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2026 14:51
L'ex tecnico del Chelsea Enzo Maresca potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza inglese e su di lui ci sarebbe il Napoli come sostituto di Conte qualora il tecnico leccese accettasse la corte della Nazionale. La Fiorentina, a cui era stato accostato, pare lontana dal momento che anche il City lo vedrebbe bene in caso di addio di Guardiola a fine anno. Lo scrive Tuttomercatoweb.