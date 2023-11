Moviola Corriere dello Sport: “Maresca da 4, ne azzecca una e tre ne sbaglia. Saelemaekers da rosso su Nico”

Il Corriere dello Sport boccia Maresca con un 4. Ne azzecca una e tre ne sbaglia, una sequela di errori anche a Firenze (sotto gli occhi di Rocchi: avrà il coraggio di dargli 8.40? Scommettiamo….). Due OFR, una per assegnare e l’altra per togliere un rigore che non era (e poco prima non ne aveva fischiato uno che invece c’era, poi vanificato dal fuorigioco). A nostro avviso, male anche sul disciplinare: manca un giallo per Bonaventura, Saelemaekers su Nico Gonzalez e molto più vicino al rosso che al giallo (difficile vedere involontarietà in un colpo sferrato in quella maniera), l’atteggiamento sul giallo a Ranieri è irritante.

Parisi? Mano destra di Parisi, braccio alto sopra la spalla, il pallone cambia direzione, Paterna lo chiama al monitor, anche troppo lunga la review per Maresca, è rigore.

Arthur aggancia la gamba destra di Saelemaekers, in realtà è quest’ultimo ad allargarla, Maresca (gestualità da corso arbitri) indica il rigore, poi cambia in fuorigioco. Paterna al VAR, stabilito che non c’è offside, lo richiama per fargli togliere il penalty. Che non c’era.

Rigore netto per la Viola, Kristiansen tira la maglia di Ikoné, quanto basta per sbilanciarlo e farlo cadere, difficile tentare anche di giustificarlo. Mancherebbe il giallo, però…

