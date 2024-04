Ecco la vera Roma, Paredes grida all’arbitro Maresca: “Questo è una m*erda” dopo aver preso il giallo

Contro il Bologna sembra si sia rivista la vecchia Roma, quella di Josè Mourinho. Una squadra nervosa e isterica, che pensava più a combattere contro l’avversario che contro l’arbitro. E infatti il Bologna ne ha approfittato ed ha vinto la partita, facendo 3 e dominando i giallorossi. Dopo pochi minuti l’arbitro Maresca (offeso ripetutamente con cori dal tifo dell’Olimpico) ha ammonito Paredes per un parapiglia (stesso destino è toccato al collega del Bologna) ma l’argentino non l’ha presa bene ed ha offeso il direttore di gara, gridando contro di lui: “Questo è una merda”. Non sappiamo se l’arbitro ha sentito o meno, ma di certo al giocatore argentino è andata parecchio bene. Questo il video dell’accaduto:

Nel magico mondo arbitrale #Paredes urla “Questo è una merda” riferito a #Maresca che distante pochi metri fa finta di niente e se ne va… La cosa bella è che nessuno lo ha fatto notare nonostante un labiale inequivocabile! pic.twitter.com/RvKaE0dzm4 — Augusto Sciscione (@Gigiolus) April 23, 2024

