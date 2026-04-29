Corriere Fiorentino rivela: “Maresca era il preferito di Paratici, poi Farioli. Oggi sogna Iraola e riflette su Sarri”

Paratici è partito puntando altissimo

Partito Paratici puntando altissimo (Maresca era forse il preferito, seguito da Farioli) oggi sogna il basco Iraola e riflette su Sarri mentre Grosso (oggi in pole) è la soluzione probabilmente più semplice. Il fatto, tanto per tornare alla questione dell’autonomia, è che in società esiste un’anima convinta che se si deve cambiare per prendere l’attuale tecnico del Sassuolo allora si può confermare Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.