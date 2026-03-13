Sabatini rivela: “So per certo che Paratici ha avuto un contatto ravvicinato con Maresca”

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio FirenzeViola sulla situazione della Fiorentina e sulla partita di Conference League contro il Raków.

Sulla squadra e sul doppio impegno:

“Un po’ di passione, di amor proprio e di orgoglio ci sono, e ultimamente non mancano. Mancano però altre cose. Io comunque la penso al contrario di chi dice ‘doppio impegno, doppia fatica, lunedì c’è la Cremonese’.

Secondo me la Conference, se utilizzata bene, può diventare non un peso ma un trampolino per fare meglio.”

Sulle conferenze di Vanoli:

“Sugli allenatori si discute troppo della comunicazione. Non sono influencer o youtuber: sono allenatori.

Io un allenatore lo giudico dalle sostituzioni, dall’atteggiamento della squadra, dalla formazione e dalla preparazione atletica.

Le dichiarazioni me le risparmio.”

Sulla lotta salvezza e la partita col Parma:

“C’era terrore contro il Parma, come all’andata quando dissi che questa Fiorentina aveva il 90% di probabilità di andare in B e il 10% di salvarsi. Percentuali scolpite nella pietra che sui social tornano ogni volta che la Fiorentina vince una partita.”

Sul mercato e su Paratici:

“Paratici si è presentato con cinque acquisti, ma non c’è neanche un titolare.”

Sul futuro di Vanoli:

“Se a maggio la Fiorentina sarà salva e magari in semifinale di Conference, Vanoli resterà? Da quello che so io, Vanoli concluderà comunque la propria esperienza alla Fiorentina, a prescindere dal risultato finale.

Paratici avrebbe avuto un contatto ravvicinato con Maresca, l’ex allenatore del Chelsea. Queste sono le indiscrezioni che ho.”

Sulle ambizioni della società:

“Le ambizioni ci sono. Lo erano anche nella scelta di Pioli e nelle operazioni di mercato. Poi trasformarle in qualcosa di concreto, come dimostra la storia del calcio, passa anche dalla scelta dell’allenatore giusto e del suo staff.”

Su Kean:

“Perdere Kean il prossimo anno sarebbe un peccato. Non è incedibile, ma con una valutazione da 35 milioni sì.

La Fiorentina rimpiangerà quello che ha fatto Kean nel primo anno, non quello di quest’anno.”

Su Fagioli:

“Ora che non c’è Verratti non so cosa possa inventarsi Gattuso per non convocarlo in nazionale. Anche contro il Jagiellonia ha cambiato la partita. A me piace tantissimo: perde al massimo un pallone a partita.Quando Modrić smetterà di giocare, Allegri chiamerà Fagioli.”