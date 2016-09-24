Nicchi rieletto spara su Braschi: "E' finito ed è un ingrato. L'ho aiutato..."

Nicchi: "Mi aspettavo altro, non Braschi

Polemica tra due grandi ex direttori di gara, Marcello Nicchi e Stefano Braschi, all’assemblea elettiva dell’associazione arbitri. "Ringrazio Stefano Braschi: sai quanto ho fatto per te, quando tornato dal Siena nessuno ti voleva e io ti ho imposto a tutti perché credo nelle persone e nelle tue qualità. Te ne ho dato atto anche in tutte quelle nottate in cui siamo stati a parlare di tutto e ti ho anche gratificato a livello economico.

Oggi mi sarei aspettato che se tu avessi avuto da dirmi qualcosa me l’avresti detto. Sono scelte che non condivido nei modi e nei tempi, ma va bene così". Il presidente uscente dell’Associazione italiana arbitri (Aia), Nicchi, si scaglia contro l’ex arbitro ed ex designatore di Serie A Braschi, candidato quale vice presidente al fianco dello sfidante di Nicchi, Antonio Zappi. (Ansa)

Nicchi è poi stato rieletto per la terza volta ed ha commentato così: "Braschi era finito, mi aspettavo altro".