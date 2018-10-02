Tuttosport, Nicchi tuona: "Il VAR va usato di più". E Pioli su Gasperini: "Io non parlo dei giocatori avversari..."

Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport dal quale prendiamo uno stralcio a pagina 25, il Presidente dell'AIA, Marcello Nicchi ha tuonato sentenziando: "Arbitri: usate di più il VAR, strumen...

Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport dal quale prendiamo uno stralcio a pagina 25, il Presidente dell'AIA, Marcello Nicchi ha tuonato sentenziando: "Arbitri: usate di più il VAR, strumento che il mondo ci invidia e se qualcuno non lo usa va in panchina senza problemi. Assurdo smontare tutto ogni volta che c'è un episodio".

QUI FIRENZE - "Il rigore su Chiesa? C'è poco da dire: l'arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse, si è consultato con i colleghi al VAR poi lo ha confermato senza andare a rivederlo. Questi sono i fatti". E' quanto ha dichiarato Stefano Pioli a Radio anch'io sport. "La tecnologia va usata se il direttore di gara ha dei dubbi - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - Nella partita con l'Inter ho protestato perchè allora il VAR era stato utlizzato per cambiare la decisione dell'arbitro".

Quindi Pioli ha difeso Chiesa dalle accuse di essere un simulatore lanciate dall'allenatore dell'Atalanta: "Avrei preferito che Gasperini non avesse parlato di un mio giocatore, io non lo faccio con gli altri. E comunque, la verità è che Federico è molto bravo nell'uno contro uno e dato che spesso si prende delle responsabilità, subisce in gara molti calci e dunque molti falli".