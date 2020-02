Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Gianfranco Monti: “I tifosi hanno accolto Commisso come “uno di noi” fin dal primo giorno però se tornasse indietro penso che rivisiterebbe alcune parole dette. Quello che si è comportato peggio è Nicchi, se ricopri un ruolo così importante non devi essere arrogante. Domani tutti i tifosi avranno gli occhi puntati addosso, spero che accoglieremo Gasperini con ironia, in questo noi fiorentini siamo i migliori al mondo. L’Atalanta verrà con il coltello tra i denti. Ai viola serve una partita perfetta”.