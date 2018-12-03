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Nicchi: “Il VAR? A Roma errore inconcepibile, e se ne occuperà Rizzoli”

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - ''Non riesco a capire come si sia potuto fare un errore del genere, è stato un errore inconcepibile''. Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ammette la gravità della svist...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 14:04
Nicchi: “Il VAR? A Roma errore inconcepibile, e se ne occuperà Rizzoli” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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(ANSA) - ROMA, 3 DIC - ''Non riesco a capire come si sia potuto fare un errore del genere, è stato un errore inconcepibile''. Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ammette la gravità della svista sull'episodio del fallo da rigore su Zaniolo in Roma-Inter non valutato dalla Var ma allo stesso tempo esorta il movimento a guardare avanti per far meglio in nome del bene del calcio. ''E' - aggiunge Nicchi parlando all'Ansa - un errore di cui si occuperà il designatore, ma ora voltiamo pagina e ognuno cerchi di fare bene il proprio lavoro''.

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