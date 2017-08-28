Nicchi: "VAR? Non si torna indietro, chi critica è fuori di testa"

Non siamo nemmeno partiti e c'è già chi fa la moviola alla moviola, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti

"Non siamo nemmeno partiti e c'è già chi fa la moviola alla moviola: siamo fuori di testa" Così il presidente dell'Aia Marcello Nicchi, che risponde così alle critiche al VAR piovute dopo il weekend di Serie A, soprattutto da parte di Gianluigi Buffon. "I risultati - ha proseguito poi - sono sotto gli occhi di tutti. C'è tanta gente che commenta, a volte anche a sproposito, ma noi andiamo avanti tranquilli", dice all'AdnKronos. "Quello del Var - conclude Nicchi - è un progetto in cui noi crediamo e sul quale abbiamo investito insieme alla federazione. E non si torna indietro".