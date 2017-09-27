Nicchi: ''VAR sta portando privilegi. Fiorentina-Atalanta? Sbagliare è umano''
Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha parlato dell'utilizzo del VAR a Radio Bruno: "Sta portando privilegi, nelle prime giornate ci sono stati tanti interventi, tutti esatti. Non bisogna focalizzar...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 16:09
Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha parlato dell'utilizzo del VAR a Radio Bruno: "Sta portando privilegi, nelle prime giornate ci sono stati tanti interventi, tutti esatti. Non bisogna focalizzarsi su una singola partita. Sì, in Fiorentina-Atalanata ci sono state delle disfunzioni, ma sbagliare è umano".