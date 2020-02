Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “So che la Fiorentina sta cercando un grande numero 10 per giugno perché l’intenzione è giocare col 4-3-1-2, a prescindere dall’allenatore. Le sviste arbitrali? La Fiorentina ha fatto quello che doveva fare. Non era una guerra alla Juventus. Ciò che ha fatto Nicchi è fuori da tutte le regole. Prima di tutto perché è un rappresentante della federazione. Secondo: Commisso ha parlato a caldo, Nicchi a freddo. E poi sfido chiunque a pensare che quella non sia stata una frase minacciosa. Nicchi dovrebbe essere multato e deferito”.