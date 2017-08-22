Nicchi: "Pioli ha sbagliato sull'episodio del rigore, vi spiego come funziona il protocollo..."

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha rilasciato questa mattina un'intervista a Tuttosport, nella quale spiega i motivi per cui Paolo Tagliavento ha deciso di non consultare il Var in occasione del...

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha rilasciato questa mattina un'intervista a Tuttosport, nella quale spiega i motivi per cui Paolo Tagliavento ha deciso di non consultare il Var in occasione del calcio di rigore, messo poi a segno da Mauro Icardi. Ecco le dichiarazioni di Nicchi: "Ha sbagliato Pioli a dire che Tagliavento avrebbe dovuto visionare il monitor per l'intervento su Simeone in Inter-Fiorentina. Il protocollo non lo prevede: se l'assistente dal monitor gli dice che l'immagine non è chiara lui ha tutto il diritto ed anzi persino il dovere di fidarsi della sensazione dal campo".