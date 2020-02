Queste alcune delle parole rilasciare da Tiziano Pieri a La Nazione: “L’Aia non doveva andare allo scontro con Commisso, bisognava stemperare non attaccare. Ha usato delle parole fuori luogo, doveva tendere la mano per primo e mostrare rispetto. Nicchi ha fatto tre mandati pertanto il suo tempo è passato, serve un rinnovamento ai vertici arbitrali ed una figura adeguata ai tempi. Mariani oggi sarà pronto per la sfida al Franchi. In Napoli-Juventus ha fatto un buon lavoro”.