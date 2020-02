Dopo le polemiche che si sono scaturite in seguito a Juventus-Fiorentina in scena all’Allianz Stadium l’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli non è stato designato per il quarto turno di ritorno della Serie A e pertanto resta a casa. Il secondo rigore a favore dei bianconeri è stato grande motivo di discussioni e questa sua assenza fa pensare.