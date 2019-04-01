Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina per mano di Djidji. Anche il Torino protesta giustamente...

Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Torino:"Al 24’ nuove proteste granata, stavolta con molto più fondamento: Rincon scende sulla sinistra, si libera degli avversari e crossa ra...

Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Torino:

"Al 24’ nuove proteste granata, stavolta con molto più fondamento: Rincon scende sulla sinistra, si libera degli avversari e crossa rasoterra nell’area piccola per Belotti, che non arriva sulla palla perché finisce a terra, trattenuto da Vitor Hugo.

Pasqua lascia proseguire, assegnando l’angolo ai granata, e il rapido silent check del Var Mariani conferma la bontà della sua decisione. Ma è un errore doppio: dell’arbitro che non ha punito la prolungata trattenuta sulla punta del Torino, e del

collega al Var che non gli ha suggerito la review.

Al 34’ l’altro episodio della gara che ha fatto discutere. Nell’area del Torino il pallone rimbalza a terra e schizza sul braccio destro di Djidji: gesto fortuito ma braccio non proprioaderente al corpo. I giocatori della Fiorentina protestano, ma Pasqua non interviene, premiando l’involontarietà.

Sul ribaltamento dell’azione, il Torino pareggia col gran gol di Baselli. Solo a quel punto Mariani si mette in contatto con il collega e conferma la sua valutazione. Decisione che lascia dubbi, in questo campionato sono stati concessi tanti rigori per gesti simili."