La sconfitta di Firenze spezza il record al Napoli, non perdeva in trasferta da 30 partite

Dopo trenta partite fuori casa il Napoli cade al Franchi sotto i colpi di un Simeone in stato di grazia ed autore di una tripletta. Gli uomini di Sarri non perdevano lontano dal San Paolo dal 29 ottob...

Dopo trenta partite fuori casa il Napoli cade al Franchi sotto i colpi di un Simeone in stato di grazia ed autore di una tripletta. Gli uomini di Sarri non perdevano lontano dal San Paolo dal 29 ottobre 2016 e, proprio dopo 18 mesi, gli azzurri incassano una cocente sconfitta. Dopo 24 vittorie e 6 pareggi il record del Napoli si ferma così a quota 30 gare da imbattuto fuori casa. L’inizio della serie entusiasmante della squadra partenopea iniziò con la vittoria di misura ad Udine (1-2). Oggi, infine, è stata decisiva l’espulsione di Koulibaly dopo appena otto minuti di gioco: il Napoli in dieci non è mai riuscito a reagire collezionando così una sonora sconfitta.