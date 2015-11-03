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Notizie La Repubblica Fiorentina

L'ex patron viola Diego Della Valle premiato come Cavaliere in Francia per la sua imprenditorialità

26 luglio 2025 15:43

Borja: "Non so se rifarei il calciatore. Vlahovic? Può crescere ancora. Italiano piace molto ai giocatori"

21 settembre 2021 11:06

La Repubblica, Berardi gradisce la Fiorentina, il Sassuolo chiede 35 milioni. Viola a lavoro per abbassare il prezzo

28 agosto 2021 09:29

La Repubblica, Commisso ed il dovere di dire no: "Vlahovic è incedibile, la Fiorentina non è un supermercato"

11 agosto 2021 09:29

Morte Astori, la risposta dei superconsulenti: "La morte di Davide non poteva essere evitata"

01 febbraio 2021 23:27

Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"

24 giugno 2020 15:42

ACF, cordoglio per la scomparsa di Gianni Mura, storico giornalista sportivo de La Repubblica

21 marzo 2020 13:59

Pezzella tornerà titolare contro l'Inter. In estate ha rifiutato Milan e Roma per amore della Fiorentina

11 dicembre 2019 09:14

Ferrara: "L'allenatore Montella ha qualche problema sulla gestione dello spogliatoio"

04 dicembre 2019 11:39

Ferrara: "Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle. Tre sconfitte di fila sono troppe"

02 dicembre 2019 10:58

Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo

11 novembre 2019 11:07

Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"

11 novembre 2019 09:15

Badelj rappresenta a livello umano una parte importante della storia recente della viola

13 ottobre 2019 10:13

Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno

08 luglio 2019 12:31

Commisso: "Sono qui per vincere, non per svendere. Chiesa rientra in questo progetto"

05 giugno 2019 16:26

Repubblica, Norgaard per ridare idee al confuso centrocampo. Titolare a Bologna?

12 novembre 2018 11:25

La Repubblica: Della Valle e un'annata da record, sul piano finanziario...

20 giugno 2018 12:11

La Repubblica, Corvino lavora anche per le cessioni: Eysseric piace in Francia lo vuole il Nantes.

14 giugno 2018 09:45

La Repubblica, Venuti torna a casa e giocherà in viola. Piace Santon per la fascia sinistra.

16 maggio 2018 10:11

B.Ferrara: "C'era una volta la Fiorentina in tv con Batistuta. Per l'Italia non si parla della viola da quando Sousa la issò capolista"

01 marzo 2018 08:13

Pasqual: "Amo Firenze ed i fiorentini. Il mio goal su rigore? Non ho rimpianti. Per i Della Valle è solo un periodo no. Quando torno in città..."

23 febbraio 2018 09:09

La Repubblica titola: Firenze e la fatica di sentirsi normale, aspettando la Juve

08 febbraio 2018 12:49

La Repubblica: oggi l'incontro tra Corvino e l'agente di Dragowski. Le altre trattative...

30 gennaio 2018 12:33

Repubblica: Viola, c'è il Toro per il tris. In attacco ballottaggio tra Babacar e Simeone

25 ottobre 2017 12:36

La Repubblica, Kalinic ha fatto sapere ai suoi agenti di voler accettare l'offerta del Milan

11 giugno 2017 08:57

"Siamo senza carburante": il dramma Chapecoense nelle parole del pilota

30 novembre 2016 22:40

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