Notizie La Repubblica Fiorentina

L'ex patron viola Diego Della Valle premiato come Cavaliere in Francia per la sua imprenditorialità
26 luglio 2025 15:43
Borja: "Non so se rifarei il calciatore. Vlahovic? Può crescere ancora. Italiano piace molto ai giocatori"
21 settembre 2021 11:06
La Repubblica, Berardi gradisce la Fiorentina, il Sassuolo chiede 35 milioni. Viola a lavoro per abbassare il prezzo
28 agosto 2021 09:29
La Repubblica, Commisso ed il dovere di dire no: "Vlahovic è incedibile, la Fiorentina non è un supermercato"
11 agosto 2021 09:29
Morte Astori, la risposta dei superconsulenti: "La morte di Davide non poteva essere evitata"
01 febbraio 2021 23:27
Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"
24 giugno 2020 15:42
ACF, cordoglio per la scomparsa di Gianni Mura, storico giornalista sportivo de La Repubblica
21 marzo 2020 13:59
Pezzella tornerà titolare contro l'Inter. In estate ha rifiutato Milan e Roma per amore della Fiorentina
11 dicembre 2019 09:14
Ferrara: "L'allenatore Montella ha qualche problema sulla gestione dello spogliatoio"
04 dicembre 2019 11:39
Ferrara: "Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle. Tre sconfitte di fila sono troppe"
02 dicembre 2019 10:58
Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo
11 novembre 2019 11:07
Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"
11 novembre 2019 09:15
Badelj rappresenta a livello umano una parte importante della storia recente della viola
13 ottobre 2019 10:13
Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno
08 luglio 2019 12:31
Commisso: "Sono qui per vincere, non per svendere. Chiesa rientra in questo progetto"
05 giugno 2019 16:26
Repubblica, Norgaard per ridare idee al confuso centrocampo. Titolare a Bologna?
12 novembre 2018 11:25
La Repubblica: Della Valle e un'annata da record, sul piano finanziario...
20 giugno 2018 12:11
La Repubblica, Corvino lavora anche per le cessioni: Eysseric piace in Francia lo vuole il Nantes.
14 giugno 2018 09:45
La Repubblica, Venuti torna a casa e giocherà in viola. Piace Santon per la fascia sinistra.
16 maggio 2018 10:11
B.Ferrara: "C'era una volta la Fiorentina in tv con Batistuta. Per l'Italia non si parla della viola da quando Sousa la issò capolista"
01 marzo 2018 08:13
Pasqual: "Amo Firenze ed i fiorentini. Il mio goal su rigore? Non ho rimpianti. Per i Della Valle è solo un periodo no. Quando torno in città..."
23 febbraio 2018 09:09
La Repubblica titola: Firenze e la fatica di sentirsi normale, aspettando la Juve
08 febbraio 2018 12:49
La Repubblica: oggi l'incontro tra Corvino e l'agente di Dragowski. Le altre trattative...
30 gennaio 2018 12:33
Repubblica: Viola, c'è il Toro per il tris. In attacco ballottaggio tra Babacar e Simeone
25 ottobre 2017 12:36
La Repubblica, Kalinic ha fatto sapere ai suoi agenti di voler accettare l'offerta del Milan
11 giugno 2017 08:57
"Siamo senza carburante": il dramma Chapecoense nelle parole del pilota
30 novembre 2016 22:40
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