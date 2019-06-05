Commisso: "Sono qui per vincere, non per svendere. Chiesa rientra in questo progetto"

Queste le prime parole di Rocco Commisso il nuovo propietario della Fiorentina: "Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari". Ha comprato la squadra a 165 m...

Queste le prime parole di Rocco Commisso il nuovo propietario della Fiorentina: "Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari". Ha comprato la squadra a 165 milioni dai fratelli Della Valle. Questo significa cge Chiesa sia incedibile? Difficile dirlo. Sono interessate l'Inter e la Juventus.

La Repubbica