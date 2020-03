Con un messaggio sui suoi social la Fiorentina si è unita al cordoglio per la scomparsa di Gianni Mura, storico giornalista, questo il post: “La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del giornalismo per l’improvvisa scomparsa di Gianni Mura. Firma storica di La Repubblica ha saputo raccontare in modo unico lo sport, dal calcio alle due ruote”.