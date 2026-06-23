Malagò ha le idee chiare: “Serve un Ct che creda davvero nel progetto Italia, non solo nei soldi”

"In settimana vedrò Abodi: so che era contrario alla mia candidatura"

Giovanni Malagò ha parlato a Repubblica del futuro della Nazionale italiana e della scelta del prossimo commissario tecnico: “Vorrei un Ct che non scelga l’Italia soltanto per motivi economici, ma che abbia entusiasmo, motivazioni forti e la convinzione di sposare un progetto tecnico e umano importante per il calcio italiano”.

Malagò ha poi accennato anche al confronto istituzionale previsto nei prossimi giorni con Abodi: “In settimana lo incontrerò. So che era contrario alla mia candidatura, ma il dialogo resta fondamentale”.

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il calcio azzurro, tra riflessioni sul futuro della Nazionale e la necessità di rilanciare un progetto competitivo dopo le recenti delusioni internazionali.