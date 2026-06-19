Repubblica: "Nuovo tentativo della Fiorentina per Antognoni, si cerca l’intesa per il Centenario"

Ieri il DG Ferrari è tornato sull’argomento, cercando di riaprire il dialogo per sbloccare la situazione

Dopo il primo rifiuto, la Fiorentina è pronta a fare un nuovo tentativo per convincere Giancarlo Antognoni a partecipare alla festa del Centenario, perché, senza l’Unico 10, la celebrazione viola perderebbe inevitabilmente uno dei suoi simboli più rappresentativi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club avrebbe deciso di rilanciare per provare a ricucire il rapporto con l’ex capitano. Ieri anche il direttore generale Ferrari è tornato sull’argomento, tendendo nuovamente una mano nella speranza di risolvere la situazione.

Resta però da capire se esistano davvero i margini per sanare un legame che, dall’addio di Antognoni alla società, si è progressivamente raffreddato fino a diventare quasi inesistente. Per ora, dall’ex numero 10 è arrivata soltanto una chiusura, confermata anche negli ultimi giorni. Ma la Fiorentina non sembra intenzionata ad arrendersi e tenterà ancora di convincerlo.