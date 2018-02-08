La Repubblica titola: Firenze e la fatica di sentirsi normale, aspettando la Juve
"Firenze e la fatica di sentirsi normale, aspettando la Juve". Titola così l'edizione odierna de La Repubblica, in vista della partita che domani sera vedrà la Juventus far visita alla Fiorentina. Una...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 12:49
"Firenze e la fatica di sentirsi normale, aspettando la Juve". Titola così l'edizione odierna de La Repubblica, in vista della partita che domani sera vedrà la Juventus far visita alla Fiorentina. Una sfida mai banale che però si inserisce in un contesto piuttosto particolare: tra contestazioni nei confronti della società , una squadra che delude e la speranza di poter festeggiare almeno per un giorno.