Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno

Secondo La Repubblica, la Fiorentina ha raggiunto la quota 5 mila abbonamenti per il campionato 2019-2020. La media viaggia di circa 400 sottoscrizioni ogni giorno. Il record da superare è 21 mila abb...

Secondo La Repubblica, la Fiorentina ha raggiunto la quota 5 mila abbonamenti per il campionato 2019-2020. La media viaggia di circa 400 sottoscrizioni ogni giorno. Il record da superare è 21 mila abbonati della passata stagione. Il responsabile della biglietteria ha dichiarato che: "Quest'anno abbiamo il 20% in più di nuovi abbonati di cui moltissimi in Curva Fiesole".