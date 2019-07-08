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Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno

Secondo La Repubblica, la Fiorentina ha raggiunto la quota 5 mila abbonamenti per il campionato 2019-2020. La media viaggia di circa 400 sottoscrizioni ogni giorno. Il record da superare è 21 mila abb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 12:31
Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Repubblica, la Fiorentina ha raggiunto la quota 5 mila abbonamenti per il campionato 2019-2020. La media viaggia di circa 400 sottoscrizioni ogni giorno. Il record da superare è 21 mila abbonati della passata stagione. Il responsabile della biglietteria ha dichiarato che: "Quest'anno abbiamo il 20% in più di nuovi abbonati di cui moltissimi in Curva Fiesole".

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