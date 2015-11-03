Notizie Campagna Abbonamenti Fiorentina Fiorentina

La Fiorentina ha già venduto 10000 abbonamenti nella prima settimana. Vicina quota massima di 12000
17 luglio 2025 19:03
È finita la prima fase della campagna abbonamenti della Fiorentina: raggiunta quota 9200 tessere
15 luglio 2025 19:48
Ancora numeri esaltanti per la campagna abbonamenti. Sono 8500 i tifosi della Fiorentina già abbonati
14 luglio 2025 18:53
La campagna abbonamenti della Fiorentina è un successo. Già venduti 6500 abbonamenti dopo 3 giorni
11 luglio 2025 19:27
I tifosi della Fiorentina rispondono come sempre presente. Già venduti 3000 abbonamenti dopo poche ore
11 luglio 2024 18:14
Peruzzo: "Non sappiamo quanti biglietti ci saranno per le partite. Nessuna indicazione per il settore ospiti"
10 luglio 2024 19:23
La Fiorentina comunica i settori per abbonarsi. Solo metà Maratona, la Ferrovia sostituisce la Fiesole
13 giugno 2024 18:38
Procede spedita la campagna abbonamenti: raggiunta quota 16 mila. Mercoledì al via l'ultima fase
31 luglio 2023 18:22
La Nazione, dopo aver superato la quota di 25 mila abbonati si punta ad arrivare a 26 mila tessere
31 agosto 2019 10:18
La Nazione, la campagna abbonamenti della viola procede benissimo. Più di 16 mila tessere
03 agosto 2019 12:20
ACF, raggiunta la quota di 7500 abbonamenti per la stagione 2019-2020. Circa 400 al giorno
14 luglio 2019 22:12
Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno
08 luglio 2019 12:31
CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti
12 giugno 2019 15:16
La Nazione, sfondata quota 15.500 abbonamenti. Incremento del 39.5% rispetto alla stagione scorsa
14 agosto 2018 10:37
ACF, domani termina la prelazione alle ore 19.00. Ieri 900 tessere staccate. Le info...
24 luglio 2018 16:10
La campagna abbonamenti procede molto bene, staccate il doppio delle tessere
22 giugno 2018 10:43
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