La Fiorentina comunica i settori per abbonarsi. Solo metà Maratona, la Ferrovia sostituisce la Fiesole

“ACF Fiorentina informa che, in base alla convezione firmata con il Comune di Firenze per la stagione calcistica 2024/25, queste sono, al momento, le informazioni a disposizione del Club e le porzioni dei settori (le aree non colorate sulla mappa) che verranno escluse dalla possibilità di vendita.”

Di seguito l’immagine della mappa dello stadio con i settori disponibili per gli abbonamenti della stagione 2024/2025: