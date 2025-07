Arrivano i dati aggiornati in merito alla campagna abbonamenti della Fiorentina, iniziata pochi giorni fa. Il numero di tessere vendute, ad oggi, è di 8500 e si tratta di un numero destinato a salire ancora. Ricordiamo che al termine della campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 il numero di tifosi Viola abbonati si era attestato sui 12000 per via delle limitazioni dello stadio Artemio Franchi in cui sono in atto i lavori di restyling.