La Nazione, dopo aver superato la quota di 25 mila abbonati si punta ad arrivare a 26 mila tessere

Secondo quanto riportato da La Nazione, gli abbonamenti stanno crescendo dopo aver raggiunto e superato le 25.000 tessere staccate. Ci stiamo avvicinando alla quota di 26 mila abbonati.

A cura di Redazione Labaroviola 31 agosto 2019 10:18

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