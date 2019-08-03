La Nazione, la campagna abbonamenti della viola procede benissimo. Più di 16 mila tessere
Secondo quanto riportato da La Nazione, sono più di 16 mila gli abbonamenti venduti in questa prima fase, circa 5 mila in più rispetto ad un anno fa quando terminò la fase di prelazione.Era dal 2013 d...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 12:20
Secondo quanto riportato da La Nazione, sono più di 16 mila gli abbonamenti venduti in questa prima fase, circa 5 mila in più rispetto ad un anno fa quando terminò la fase di prelazione.
Era dal 2013 dall'arrivo del bomber tedesco Mario Gomez che la Fiorentina non staccava così tante tessere.