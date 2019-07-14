ACF, raggiunta la quota di 7500 abbonamenti per la stagione 2019-2020. Circa 400 al giorno

Continua al ritmo di 400 abbonamenti al giorno la Campagna per la sottoscrizione dei titoli di accesso per la stagione 2019-20 della Fiorentina. Già 7500 tifosi hanno deciso di seguire la squadra per...

Continua al ritmo di 400 abbonamenti al giorno la Campagna per la sottoscrizione dei titoli di accesso per la stagione 2019-20 della Fiorentina. Già 7500 tifosi hanno deciso di seguire la squadra per il prossimo campionato.

Ricordiamo a tutti i sostenitori viola che acquistando l’abbonamento entro il 18 agosto, si avrà la possibilità di accedere a 20 partite (19 di Campionato e 1 di Coppa Italia) e che le tariffe “Insieme”, “Over 65”, “Donna” e “Under 30” resteranno a prezzo bloccato per tutta la durata della Campagna.

E’ possibile acquistare l' abbonamento presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, fino al 20 luglio all’interno dell’InViola Fan Village di Moena.

Fonte: Violachannel