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Notizie Comunicato Acf Fiorentina

Ufficiale, venerdì ci sarà l'apertura del cantiere per il Viola Park. La nota

03 febbraio 2021 17:00

La ACF Fiorentina comunica la fine del rapporto con Le Coq Sportif

14 agosto 2020 21:08

ACF, Sara Baldi è la nuova attaccante. Ha giocato con la Nazionale italiana

30 luglio 2020 11:19

Schroffenegger è il nuovo portiere della ACF Fiorentina Femminile. Il comunicato

29 luglio 2020 17:21

ACF Fiorentina, Camilla Forcinella è una nuova calciatrice. Ha vestito la maglia...

29 luglio 2020 17:10

Comunicato ACF: Pezzella ha subito una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra

24 novembre 2019 18:36

Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio

20 agosto 2019 23:01

ACF, informa che è stata superata la quota di 20 mila abbonamenti per la stagione 2019/20

19 agosto 2019 12:34

Report medico, il difensore Lirola ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra

18 agosto 2019 23:42

Comunicato Fiorentina: Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della viola per la stagione 19/20

16 agosto 2019 13:49

ACF, è ufficiale la partita di Coppa Italia con il Monza sarà il 18 agosto alle 18:15 visibile su Rai Sport

13 agosto 2019 10:50

Comunicato ufficiale: Mediacom sarà il main sponsor della Fiorentina per la stagione 19/20

09 agosto 2019 18:20

Ufficiale: il portiere Ghidotti della Fiorentina passa alla Pergolettese a titolo temporaneo

19 luglio 2019 10:58

Rocco Commisso: "Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme"

17 luglio 2019 09:58

ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari

17 luglio 2019 00:12

La Fiorentina Women è pronta a iniziare la nuova stagione. Le attività ricominceranno il 3 agosto 2019

15 luglio 2019 17:56

ACF, raggiunta la quota di 7500 abbonamenti per la stagione 2019-2020. Circa 400 al giorno

14 luglio 2019 22:12

ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec

12 luglio 2019 17:16

Ufficiale: Dario Dainelli torna alla Fiorentina. Sarà il nuovo supervisore dell'area tecnica

10 luglio 2019 11:01

ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno

26 giugno 2019 20:40

ACF, ecco gli orari e il programma del ritiro a Moena. La Fiorentina disputerà quattro amichevoli

20 giugno 2019 17:51

ACF, ufficiale: il professore Vergine e il suo staff sono stati riconfermati

10 giugno 2019 12:22

ACF, Biglietti a 1 Euro a tutti i possessori di Inviola card gold per domenica (FOTO)

20 maggio 2019 22:46

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