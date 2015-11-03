Notizie Comunicato Acf Fiorentina

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03 febbraio 2021 17:00
La ACF Fiorentina comunica la fine del rapporto con Le Coq Sportif
14 agosto 2020 21:08
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30 luglio 2020 11:19
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29 luglio 2020 17:10
Comunicato ACF: Pezzella ha subito una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra
24 novembre 2019 18:36
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Report medico, il difensore Lirola ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra
18 agosto 2019 23:42
Comunicato Fiorentina: Prima.it é il Back-Shirt Sponsor della viola per la stagione 19/20
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13 agosto 2019 10:50
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Rocco Commisso: "Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme"
17 luglio 2019 09:58
ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari
17 luglio 2019 00:12
La Fiorentina Women è pronta a iniziare la nuova stagione. Le attività ricominceranno il 3 agosto 2019
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ACF, raggiunta la quota di 7500 abbonamenti per la stagione 2019-2020. Circa 400 al giorno
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Ufficiale: Dario Dainelli torna alla Fiorentina. Sarà il nuovo supervisore dell'area tecnica
10 luglio 2019 11:01
ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno
26 giugno 2019 20:40
ACF, ecco gli orari e il programma del ritiro a Moena. La Fiorentina disputerà quattro amichevoli
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ACF, ufficiale: il professore Vergine e il suo staff sono stati riconfermati
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