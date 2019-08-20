Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio
ACF Fiorentina comunica di aver venduto, ha titolo temporaneo, il calciatore Julian Illanes Minucci all’U.S.Avellino.ACF Fiorentina comunica anche di aver ceduto, ha titolo definitivo con diritto di r...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 23:01
ACF Fiorentina comunica di aver venduto, ha titolo temporaneo, il calciatore Julian Illanes Minucci all’U.S.Avellino.
ACF Fiorentina comunica anche di aver ceduto, ha titolo definitivo con diritto di riacquisto, il giocatore Luzayadio Bangu all’A.S. Gubbio 1910
Fonte: Violachannel