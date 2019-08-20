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Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio

ACF Fiorentina comunica di aver venduto, ha titolo temporaneo, il calciatore Julian Illanes Minucci all’U.S.Avellino.ACF Fiorentina comunica anche di aver ceduto, ha titolo definitivo con diritto di r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 23:01
Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica di aver venduto, ha titolo temporaneo, il calciatore Julian Illanes Minucci all’U.S.Avellino.

ACF Fiorentina comunica anche di aver ceduto, ha titolo definitivo con diritto di riacquisto, il giocatore Luzayadio Bangu all’A.S. Gubbio 1910

Fonte: Violachannel

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