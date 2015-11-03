Notizie Illanes Fiorentina

Di Marzio: "Illanes sarà un giocatore del Pescara: accordo raggiunto con la Fiorentina"
13 luglio 2021 14:22
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06 luglio 2021 11:46
Illanes lascia il Chievo Verona. Ufficiale il suo ritorno all'Avellino in Serie C
11 gennaio 2021 23:27
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23 settembre 2020 16:10
Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio
20 agosto 2019 23:01
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17 luglio 2018 11:11
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