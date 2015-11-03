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Notizie Illanes Fiorentina

Di Marzio: "Illanes sarà un giocatore del Pescara: accordo raggiunto con la Fiorentina"

13 luglio 2021 14:22

Dall'Abruzzo, il Pescara vuole Illanes, la Fiorentina chiede Seck: fumata bianca vicina

06 luglio 2021 11:46

Illanes lascia il Chievo Verona. Ufficiale il suo ritorno all'Avellino in Serie C

11 gennaio 2021 23:27

Ufficiale, il difensore Illanes della Fiorentina è stato ceduto al Chievo

23 settembre 2020 16:10

Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio

20 agosto 2019 23:01

Ufficiale, Julian Illanes ceduto all'Argentinos Juniors

17 luglio 2018 11:11

Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo

12 luglio 2018 23:38

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