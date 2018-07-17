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Ufficiale, Julian Illanes ceduto all'Argentinos Juniors

Ufficiale, la Fiorentina comunica di aver ceduto il difensore ex Barcellona Julian Illanes all'Argentinos Junior. Ecco il comunicato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 11:11
Ufficiale, Julian Illanes ceduto all'Argentinos Juniors - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina comunica di aver ceduto il giovane Julian Illanes, all’Argentinos Juniors, prestito con diritto di riscatto, ecco il comunicato:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazione sportive del calciatore Julian Illanes all’ Asociacion Atletica Argentinos Juniors.

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