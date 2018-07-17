Ufficiale, Julian Illanes ceduto all'Argentinos Juniors
Ufficiale, la Fiorentina comunica di aver ceduto il difensore ex Barcellona Julian Illanes all'Argentinos Junior. Ecco il comunicato
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 11:11
La Fiorentina comunica di aver ceduto il giovane Julian Illanes, all’Argentinos Juniors, prestito con diritto di riscatto, ecco il comunicato:
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazione sportive del calciatore Julian Illanes all’ Asociacion Atletica Argentinos Juniors.