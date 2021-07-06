Dall'Abruzzo, il Pescara vuole Illanes, la Fiorentina chiede Seck: fumata bianca vicina
Scambio in vista tra Fiorentina e Pescara
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 11:46
Fiorentina e Pescara sono al lavoro per uno scambio. Secondo rete8.it, media abruzzese, la Fiorentina è disposta a lasciar partire Julian Illanes. I gigliati però hanno chiesto un giovane del Pescara, Assan Seck. Fumata bianca vicina.
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