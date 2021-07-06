CorFio, Biraghi, futuro in bilico, c'è la Roma. Italiano vuole puntare sugli esterni
Venuti resterà a Firenze. Biraghi in bilico
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 11:38
Italiano vuole calciatori funzionali sulle corsie esterne alla sua idea di gioco. Nel suo 4-3-3 i due esterni sono diventati il suo marchio di fabbrica. Venuti e Biraghi lavoreranno da potenziali titolari. Biraghi? C'è l'interesse della Roma, che lo vorrebbe come sostituto di Spinazzola. Un'operazione comunque complicata con i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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