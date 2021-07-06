Nazione, Zaccagni è il primo nome che vuole Italiano: obiettivo tridente con Vlahovic e Gonzalez

Fiorentina su Zaccagni, è la prima richiesta di Italiano

Mattia Zaccagni è il nome che ha indicato Vincenzo Italiano per completare il tridente d'attacco con Vlahovic e Nico Gonzalez. Il giocatore dell'Hellas Verona ha un buon dribbling e l'assist è il suo punto di forza. Lo scrive La Nazione.

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