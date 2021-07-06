Gattuso dice la verità, le squadre che ha allenato non hanno mai preso un giocatore di Mendes

Gattuso ha parlato di Mendes, mai acquistati suoi giocatori

Rino Gattuso rompe il suo silenzio e lo fa con una lunga interista a "La Repubblica". Una delle ragioni per cui Gattuso e la Fiorentina non sono andati avanti sarebbe quella relativa alle commissioni chieste dal super agente Jorge Mendes in merito ad alcuni acuiti di suoi assistiti che erano entrati in orbita viola. "Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta. Andrè Silva al Milan e Ghoulam al Napoli c'erano già". Lo riporta Tuttosport.

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