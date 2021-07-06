CorSport, Maleh, il Venezia lo rivuole in prestito per una stagione ma deciderà Italiano
Maleh diviso tra Fiorentina e Venezia
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 11:06
Italiano il neo tecnico valuterà Youssef Maleh, che è arrivato dal Venezia lo scorso gennaio e che i lagunari riprenderebbero volentieri in prestito per una stagione ma adesso è la Fiorentina a decidere, così come per altri. Lo riporta Il Corriere dello Sport.
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