La Nazione, scambio Sensi Dragowski va avanti, piste calde anche per Messias e Gollini

Nel mercato della Fiorentina qualcosa sia in entrata che in uscita si sta muovendo. La situazione relativa a Dragowski da tenere d'occhio

Inter Milan's Stefano Sensi jubilates after scoring the 2-0 goal during the Italian serie A soccer match between FC Inter and US Lecce at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 26 August 2019.

ANSA / MATTEO BAZZI

Stamattina sul quotidiano La Nazione sintetica un focus di mercato dove si fa la fotografia dello stato dell'arte della situazione in casa Fiorentina.

Al momento pare essersi acceso un duello per Messias, anche se la Fiorentina può vantare un piccolo vantaggio: la grande considerazione che Italiano ha del giocatore. Con il Crotone c’è già stato uno scambio di informazioni e la trattativa potrebbe decollare a breve. Inoltre, resta sempre in piedi con l’Inter un discorso aperto con Sensi e portato avanti per Dragowski. Il portiere polacco continua a essere nell’orbita nerazzurra. Anche per questo Barone e Pradè stanno osservando con attenzione a quello che succede in casa Atalanta relativamente alla questione legata a Gollini.

L’arrivo di Musso all’Atalanta di fatto potrebbe convincere il portiere che ha guidato i nerazzurri in Champions a guardarsi attorno e i viola potrebbero mettersi in competizione con la Lazio per arrivare al numero 95 di Gasperini. Intanto Niklas Dorsch, centrocampista nel mirino della Fiorentina, è stato convocato dalla Germania per i giochi Olimpici e i tempi di un trasferimento dal Gent potrebbero allungarsi

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