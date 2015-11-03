Labaro Viola

Notizie Zaccagni Fiorentina

Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze

13 aprile 2026 14:01

Contro la Fiorentina oltre all’assenza sicura di Zaccagni sono in forte dubbio Gila e Maldini.

11 aprile 2026 16:15

Secondo l’ultimo report medico, Zaccagni salta la partita di lunedì sera contro la Fiorentina. In dubbio Gila

06 aprile 2026 20:22

Polveriera Lazio: Sarri è infuriato con i suoi calciatori, Zaccagni si è rifiutato di parlare a fine partita

15 settembre 2025 12:48

Zaccagni: "Per la sconfitta contro al Fiorentina c'è rammarico, ma consapevoli di aver dato tutto"

25 settembre 2024 16:19

Zaccagni avverte la Fiorentina: "Mi manca il gol su azione, ma arriverà presto"

17 settembre 2024 15:00

Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"

24 giugno 2024 23:56

Zaccagni salva l'Italia, pareggia all'ultimo secondo. Adesso sarà sfida alla Svizzera il 29 giugno

24 giugno 2024 23:06

L'agente di Zaccagni duro: "In estate ci guarderemo intorno." Intanto la Juventus ha già incontrato l'entourage

09 aprile 2024 14:21

Fiorentina e Juve osservano Zaccagni, ma Tudor ora potrebbe convincerlo a rinnovare con la Lazio

27 marzo 2024 17:14

A Torino hanno paura della Fiorentina per Zaccagni: su di lui non c'è solo la Juventus

25 marzo 2024 14:49

Da Formello: Dopo Torino, Zaccagni punta la Fiorentina per rientrare tra i convocati a disposizione di Sarri

23 febbraio 2024 22:11

Tuttosport: "Duello tra Fiorentina e Juventus per Zaccagni, la Juve vuole lo vuole per sostituire Chiesa"

15 febbraio 2024 12:22

Il Messaggero: "A Gennaio la Fiorentina ha offerto 25 milioni più bonus per Zaccagni, muro di Lotito"

08 febbraio 2024 12:05

Da Roma, Si allontana il rinnovo di Zaccagni con la Lazio. La Fiorentina vuole provarci in estate

07 febbraio 2024 18:17

Corriere Fiorentino, troppi soldi chiesti per Laurienté o Zaccagni. Insigne? Dubbi sulle ultime stagioni giocate 

31 dicembre 2023 10:01

Da Roma smentiscono: "Nessuna possibilità che la Lazio venda Zaccagni alla Fiorentina a gennaio"

27 dicembre 2023 23:15

Schira sicuro: "La Fiorentina vuole Zaccagni a gennaio. La Lazio potrebbe venderlo perchè in scadenza"

27 dicembre 2023 15:26

Caos spogliatoio Lazio, Lotito ha rinnovato solo a Luis Alberto e Zaccagni è furioso. Lite con Immobile

20 dicembre 2023 13:09

Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"

01 aprile 2023 15:10

Mancini sbotta: "Zaccagni e Zaniolo non convocati? Tutti parlano senza sapere, ci sono motivi validi"

29 marzo 2023 19:53

"Zaccagni deve chiedere scusa se vuole tornare in Nazionale, mica è Baggio. Ha mancato di rispetto"

27 marzo 2023 20:33

Figuraccia Lazio, Zaccagni si fa costringere dalla fidanzata ad affittare l'Olimpico per il sesso del bebè

20 maggio 2022 12:52

Gazzetta, Zaccagni (per ora) non rinnova con l'Hellas Verona: la Fiorentina l'aveva cercato

13 agosto 2021 08:34

Gazzetta, Zaccagni apre al trasferimento: la Fiorentina ci prova ma l'Hellas Verona chiede 15 milioni

28 luglio 2021 07:50

Gazzetta, idea scambio Duncan-Zaccagni tra Hellas Verona e Fiorentina. Si aprirà una trattativa?

24 luglio 2021 10:01

Nazione, Carrascal alla Fiorentina? Arrivano conferme dall'Argentina. Accelerata per Zaccagni

22 luglio 2021 09:16

Nazione, Fiorentina idea doppio colpo Zaccagni-Lovato: pronta maxi-offerta 25 milioni più Duncan

21 luglio 2021 08:54

Nazione, mercato Fiorentina in stand-by: Zaccagni attende, Simy ha fretta, c'è il Bologna

16 luglio 2021 08:26

Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona

11 luglio 2021 09:41

Nazione, Zaccagni, Fiorentina pronta all'assalto. Offerta da 8-10 milioni più Saponara e Monteanu

10 luglio 2021 09:16

Romulo: "Spero che Italiano riporti la Fiorentina in Europa. Borja? Sarebbe un ottimo dirigente Viola"

08 luglio 2021 13:17

Nazione, Fiorentina du Dorsch, Zaccagni e Sensi. Castrovilli e Pulgar? Parleranno con Italiano

07 luglio 2021 09:01

Nazione, Zaccagni è il primo nome che vuole Italiano: obiettivo tridente con Vlahovic e Gonzalez

06 luglio 2021 11:25

Da Verona, forte interesse della Fiorentina per Zaccagni. Fissato il prezzo: servono 12 milioni

04 luglio 2021 10:44

Nazione, Zaccagni apre alla Fiorentina: si può chiudere in prestito con riscatto fissato a 10 milioni 

04 luglio 2021 09:24

Nazione, Sensi e Zaccagni operazioni complesse. Ricci? Più semplice, è svincolato 

03 luglio 2021 08:05

CorSport, Zaccagni è l'idea della Fiorentina per l'attacco, occhio agli sviluppi, pronta ad inserirsi

02 luglio 2021 09:59

Nazione, Zaccagni, la Fiorentina lo vuole, il Verona chiede 15 milioni: occhio al Milan 

01 luglio 2021 08:52

Nazione, Zaccagni, Italiano lo vuole alla Fiorentina: l'Hellas Verona chiede 15 milioni

30 giugno 2021 09:29

Ecco la lista convocati Hellas Verona, c'è Eysseric. Out Pazzini e Borini

12 luglio 2020 15:26

Il Messaggero titola: "Positivi Matuidi e Zaccagni. Espanyol, sei casi". Anche 10 giocatrici della Juve Women sono in isolamento voltontario

18 marzo 2020 09:10

Verona, Zaccagni è risultato postivo al test del Coronavirus. Il comunicato del club

17 marzo 2020 22:05

Archivio

Esplora l'archivio di Zaccagni

Sett. 16 Sett. 15
Sett. 38
Sett. 39 Sett. 38 Sett. 26 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 13
Sett. 20
Sett. 32 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26
Sett. 28 Sett. 12