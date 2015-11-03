Notizie Zaccagni Fiorentina

Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze
13 aprile 2026 14:01
Contro la Fiorentina oltre all’assenza sicura di Zaccagni sono in forte dubbio Gila e Maldini.
11 aprile 2026 16:15
Secondo l’ultimo report medico, Zaccagni salta la partita di lunedì sera contro la Fiorentina. In dubbio Gila
06 aprile 2026 20:22
Polveriera Lazio: Sarri è infuriato con i suoi calciatori, Zaccagni si è rifiutato di parlare a fine partita
15 settembre 2025 12:48
Zaccagni: "Per la sconfitta contro al Fiorentina c'è rammarico, ma consapevoli di aver dato tutto"
25 settembre 2024 16:19
Zaccagni avverte la Fiorentina: "Mi manca il gol su azione, ma arriverà presto"
17 settembre 2024 15:00
Zaccagni: "Il gol alla Del Piero? Ale fonte d'ispirazione, avevo il suo poster in camera"
24 giugno 2024 23:56
Zaccagni salva l'Italia, pareggia all'ultimo secondo. Adesso sarà sfida alla Svizzera il 29 giugno
24 giugno 2024 23:06
L'agente di Zaccagni duro: "In estate ci guarderemo intorno." Intanto la Juventus ha già incontrato l'entourage
09 aprile 2024 14:21
Fiorentina e Juve osservano Zaccagni, ma Tudor ora potrebbe convincerlo a rinnovare con la Lazio
27 marzo 2024 17:14
A Torino hanno paura della Fiorentina per Zaccagni: su di lui non c'è solo la Juventus
25 marzo 2024 14:49
Da Formello: Dopo Torino, Zaccagni punta la Fiorentina per rientrare tra i convocati a disposizione di Sarri
23 febbraio 2024 22:11
Tuttosport: "Duello tra Fiorentina e Juventus per Zaccagni, la Juve vuole lo vuole per sostituire Chiesa"
15 febbraio 2024 12:22
Il Messaggero: "A Gennaio la Fiorentina ha offerto 25 milioni più bonus per Zaccagni, muro di Lotito"
08 febbraio 2024 12:05
Da Roma, Si allontana il rinnovo di Zaccagni con la Lazio. La Fiorentina vuole provarci in estate
07 febbraio 2024 18:17
Corriere Fiorentino, troppi soldi chiesti per Laurienté o Zaccagni. Insigne? Dubbi sulle ultime stagioni giocate
31 dicembre 2023 10:01
Da Roma smentiscono: "Nessuna possibilità che la Lazio venda Zaccagni alla Fiorentina a gennaio"
27 dicembre 2023 23:15
Schira sicuro: "La Fiorentina vuole Zaccagni a gennaio. La Lazio potrebbe venderlo perchè in scadenza"
27 dicembre 2023 15:26
Caos spogliatoio Lazio, Lotito ha rinnovato solo a Luis Alberto e Zaccagni è furioso. Lite con Immobile
20 dicembre 2023 13:09
Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"
01 aprile 2023 15:10
Mancini sbotta: "Zaccagni e Zaniolo non convocati? Tutti parlano senza sapere, ci sono motivi validi"
29 marzo 2023 19:53
"Zaccagni deve chiedere scusa se vuole tornare in Nazionale, mica è Baggio. Ha mancato di rispetto"
27 marzo 2023 20:33
Figuraccia Lazio, Zaccagni si fa costringere dalla fidanzata ad affittare l'Olimpico per il sesso del bebè
20 maggio 2022 12:52
Gazzetta, Zaccagni (per ora) non rinnova con l'Hellas Verona: la Fiorentina l'aveva cercato
13 agosto 2021 08:34
Gazzetta, Zaccagni apre al trasferimento: la Fiorentina ci prova ma l'Hellas Verona chiede 15 milioni
28 luglio 2021 07:50
Gazzetta, idea scambio Duncan-Zaccagni tra Hellas Verona e Fiorentina. Si aprirà una trattativa?
24 luglio 2021 10:01
Nazione, Carrascal alla Fiorentina? Arrivano conferme dall'Argentina. Accelerata per Zaccagni
22 luglio 2021 09:16
Nazione, Fiorentina idea doppio colpo Zaccagni-Lovato: pronta maxi-offerta 25 milioni più Duncan
21 luglio 2021 08:54
Nazione, mercato Fiorentina in stand-by: Zaccagni attende, Simy ha fretta, c'è il Bologna
16 luglio 2021 08:26
Nazione, Fiorentina su Zaccagni, è una richiesta di Italiano. Servono 15 milioni per strapparlo al Verona
11 luglio 2021 09:41
Nazione, Zaccagni, Fiorentina pronta all'assalto. Offerta da 8-10 milioni più Saponara e Monteanu
10 luglio 2021 09:16
Romulo: "Spero che Italiano riporti la Fiorentina in Europa. Borja? Sarebbe un ottimo dirigente Viola"
08 luglio 2021 13:17
Nazione, Fiorentina du Dorsch, Zaccagni e Sensi. Castrovilli e Pulgar? Parleranno con Italiano
07 luglio 2021 09:01
Nazione, Zaccagni è il primo nome che vuole Italiano: obiettivo tridente con Vlahovic e Gonzalez
06 luglio 2021 11:25
Da Verona, forte interesse della Fiorentina per Zaccagni. Fissato il prezzo: servono 12 milioni
04 luglio 2021 10:44
Nazione, Zaccagni apre alla Fiorentina: si può chiudere in prestito con riscatto fissato a 10 milioni
04 luglio 2021 09:24
Nazione, Sensi e Zaccagni operazioni complesse. Ricci? Più semplice, è svincolato
03 luglio 2021 08:05
CorSport, Zaccagni è l'idea della Fiorentina per l'attacco, occhio agli sviluppi, pronta ad inserirsi
02 luglio 2021 09:59
Nazione, Zaccagni, la Fiorentina lo vuole, il Verona chiede 15 milioni: occhio al Milan
01 luglio 2021 08:52
Nazione, Zaccagni, Italiano lo vuole alla Fiorentina: l'Hellas Verona chiede 15 milioni
30 giugno 2021 09:29
Ecco la lista convocati Hellas Verona, c'è Eysseric. Out Pazzini e Borini
12 luglio 2020 15:26
Il Messaggero titola: "Positivi Matuidi e Zaccagni. Espanyol, sei casi". Anche 10 giocatrici della Juve Women sono in isolamento voltontario
18 marzo 2020 09:10
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