Da Roma, Si allontana il rinnovo di Zaccagni con la Lazio. La Fiorentina vuole provarci in estate

Il rinnovo di Zaccagni è diventata una grana in casa Lazio. Come spiega questa mattina Il Messaggero alle promesse estive di adeguamento non sono seguite azioni concrete da parte di Lotito e i rapporti con il procuratore si sono incrinati, forse irrimediabilmente.

La stagione scorsa l’ex Hellas era stato tra i migliori della rosa biancoceleste (10 gol e 8 assist) e il patron biancoceleste aveva promesso un nuovo contratto a cifre più alte. Attualmente il calciatore percepisce 2 milioni di euro a stagione. Si aspettava di essere equiparato agli altri big della rosa arrivano a 3 netti, mentre Lotito vorrebbe arrivare a 3 comprendendo anche i bonus. In ogni caso né Zaccagni, né il suo agente hanno ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale dal club (secondo il procuratore, non ci sarebbe stata nemmeno una telefonata). Il continuo rinvio sta esasperando il clima tra le parti e le voci di addio a fine anno si fanno sempre più insistenti. Senza un accordo tra l’altro la cessione diventerebbe praticamente certa, visto che la scadenza dell’attuale contratto è fissata al 2025. Su di Lui c’è l’Interesse della Fiorentina che sarebbe intenzionata a provarci seriamente in estate (mentre sembra scemato quello della Juve, di cui si era parlato l’estate scorsa), ma anche di alcuni club esteri, al momento ancora top secret. Lo riporta Calciomercato.com

