Fiorentina, allenamento congiunto con il Prato: confermato Arthur ai box, out anche Christensen

La Fiorentina nel primo pomeriggio ha svolto un allenamento congiunto con i dilettanti del Prato: le due squadre hanno giocato un’amichevole, servita a fare le dovute valutazioni relative alla condizione fisica dei giocatori. Arthur non ha preso parte alla sessione, dovendo fare i conti con un affaticamento muscolare che gli farà saltare la prossima gara con il Frosinone. Si punta al recupero del centrocampista per la gara con il Bologna. Altra assenza è quella di Oliver Christensen, che non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio.

