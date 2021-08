Gazzetta, Zaccagni (per ora) non rinnova con l’Hellas Verona: la Fiorentina l’aveva cercato

Rumors riferiscono di una richiesta di incontro con Zaccagni da parte del Verona, vertice con proposta di rinnovo: ma il giocatore non è convinto e vorrebbe valutare lo scenario delle ultime due settimane di mercato. Si era affacciato un interessamento della Fiorentina, un approccio senza passi in avanti, ora la richiesta di un appuntamento dell’Hellas per discutere il rinnovo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

